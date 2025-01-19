«Оттава» по буллитам победила «Бостон», сравняв счет за 12 секунд до сирены
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Бостон» в серии буллитов со счетом 6:5.
У «Сенаторз» шайбы забросили Адам Годетт, Тим Штюцле, Ник Дженсен и Джош Норрис, который оформил дубль и сравнял счет за 12 секунд до сирены. Победный буллит на счету Штюцле.
В составе «Брюинз» 3 (1+2) очка набрал Давид Пастрняк, по 2 (1+1) очка у Моргана Гики и Павла Захи, еще по голу забили Джон Бичер и Винни Леттьери.
После этого матча «Оттава» с 50 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Бостон» с 50 очками — на 9-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Бостон» — 6:5 Б (2:2, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Годетт — 15 (Дженсен, Жиру), 1:47 — 1:0. Штюцле — 15, 7:35 — 2:0. Заха — 11 (бол., Пастрняк, Лорей), 11:07 — 2:1. Пастрняк — 21 (Гики, Лорей), 19:22 — 2:2. Гики — 11 (Заха, Пастрняк), 21:06 — 2:3. Норрис — 16 (бол., Сандерсон, Штюцле), 25:41 — 3:3. Бишер — 3 (Кастелич), 34:38 — 3:4. Леттьери — 1 (Бразо, Истерли), 51:23 — 3:5. Дженсен — 3 (Батерсон, Пинто), 56:47 — 4:5. Норрис — 17 (Жиру, Шабо), 59:48 — 5:5.
Победный буллит: Штюцле.
Вратари: Мериляйнен (56:22 — 56:47, 57:15 — 59:48) — Суэймен.
Штраф: 17 — 15.
Броски: 44 (15+11+15+3) — 28 (8+11+8+1).
Наши: Зуб (21.13/4/-3) — Задоров (24.26/3/-1).
18 января. Оттава. Canadian Tire Centre.
|Столичный дивизион
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|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
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|Нью-Джерси
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|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
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|Коламбус
|45
|22
|23
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|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Питтсбург
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|23
|45
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|Айлендерс
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|17
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|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
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|24
|19
|51
|4
|Оттава
|45
|23
|22
|50
|5
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|46
|27
|19
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|29
|16
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
|19.01
|00:05
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|- : -
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|- : -
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|- : -
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|- : -
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|- : -
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|- : -
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|- : -
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|- : -
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|19.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -