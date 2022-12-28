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Сегодня, 06:07

«Оттава» прервала серию из трех поражений и выиграла у «Бостона» по буллитам

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Оттава» победила «Бостон» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В основное время у хозяев забросили Тим Штюцле и Алекс Дебринкэт, у гостей отличились Джейк Дебраск и Павел Заха.

Автором победного броска в серии буллитов стал форвард «Сенаторз» Алекс Дебринкэт.

«Оттава» прервала свою серию из 3 поражений и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в 34 матчах. «Бостон» проиграл впервые за 5 матчей, «Брюинз» лидируют на Востоке с 57 очками в 34 встречах.

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Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Бостон» — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Штюцле — 11 (бол., Шабо, Батерсон), 28:11 — 1:0. Дебраск — 14 (Бержерон, Макэвой), 30:33 — 1:1. Дебринкэт — 11 (Батерсон, Холден), 33:37 — 2:1. Заха — 4 (Линдхольм, Койл), 56:27 — 2:2.

Победный буллит: Дебринкэт.

Вратари: Тэлбот — Суэймен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (11+10+5+6) — 51 (14+6+27+4).

Наши: Зайцев (7.16/0/0) — -.

28 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 20016 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Оттава Сенаторз
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3 Вашингтон 37 20 17 44
4 Питтсбург 34 19 15 43
5 Рейнджерс 36 19 17 43
6 Айлендерс 36 20 16 42
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 34 27 7 57
2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
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5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Оттава 34 15 19 33
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28.12 03:00
Оттава – Бостон
 3 : 2 Б
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 0 : 4
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 1
28.12 04:00
Виннипег – Миннесота
 1 : 4
28.12 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 3
28.12 04:00
Сент-Луис – Торонто
 4 : 5 ОТ
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
28.12 05:00
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