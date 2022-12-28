«Оттава» прервала серию из трех поражений и выиграла у «Бостона» по буллитам

«Оттава» победила «Бостон» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В основное время у хозяев забросили Тим Штюцле и Алекс Дебринкэт, у гостей отличились Джейк Дебраск и Павел Заха.

Автором победного броска в серии буллитов стал форвард «Сенаторз» Алекс Дебринкэт.

«Оттава» прервала свою серию из 3 поражений и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в 34 матчах. «Бостон» проиграл впервые за 5 матчей, «Брюинз» лидируют на Востоке с 57 очками в 34 встречах.

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«Оттава» — «Бостон» — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Штюцле — 11 (бол., Шабо, Батерсон), 28:11 — 1:0. Дебраск — 14 (Бержерон, Макэвой), 30:33 — 1:1. Дебринкэт — 11 (Батерсон, Холден), 33:37 — 2:1. Заха — 4 (Линдхольм, Койл), 56:27 — 2:2.

Победный буллит: Дебринкэт.

Вратари: Тэлбот — Суэймен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (11+10+5+6) — 51 (14+6+27+4).

Наши: Зайцев (7.16/0/0) — -.

28 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 20016 зрителей.