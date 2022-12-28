«Оттава» прервала серию из трех поражений и выиграла у «Бостона» по буллитам
«Оттава» победила «Бостон» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
В основное время у хозяев забросили Тим Штюцле и Алекс Дебринкэт, у гостей отличились Джейк Дебраск и Павел Заха.
Автором победного броска в серии буллитов стал форвард «Сенаторз» Алекс Дебринкэт.
«Оттава» прервала свою серию из 3 поражений и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в 34 матчах. «Бостон» проиграл впервые за 5 матчей, «Брюинз» лидируют на Востоке с 57 очками в 34 встречах.
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«Оттава» — «Бостон» — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Штюцле — 11 (бол., Шабо, Батерсон), 28:11 — 1:0. Дебраск — 14 (Бержерон, Макэвой), 30:33 — 1:1. Дебринкэт — 11 (Батерсон, Холден), 33:37 — 2:1. Заха — 4 (Линдхольм, Койл), 56:27 — 2:2.
Победный буллит: Дебринкэт.
Вратари: Тэлбот — Суэймен.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (11+10+5+6) — 51 (14+6+27+4).
Наши: Зайцев (7.16/0/0) — -.
28 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 20016 зрителей.
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Каролина – Чикаго
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Коламбус – Баффало
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|28.12
|03:00
|
Оттава – Бостон
|3 : 2 Б
|28.12
|03:00
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Рейнджерс – Вашингтон
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|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 1
|28.12
|04:00
|
Виннипег – Миннесота
|1 : 4
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 3
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Торонто
|4 : 5 ОТ
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|28.12
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|28.12
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:30
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|И
|О
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|35
|66
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|56
|
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Даллас
|36
|51
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|30
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|36
|24
|И
|КН
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|1.94
|
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