«Оттава» близка к заключению контракта с Зубом

Защитник СКА Артем Зуб в ближайшее время подпишет контракт с «Оттавой», сообщает Ottawa Sun. Его контракт с питерским клубом истекает 30 апреля 2020 года. Он выступал за него на протяжении четырех сезонов. Обе стороны ждут разрешения лиги, чтобы оформить сделку.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Зуба 22 (13+9) очка при показателе полезности «+35» в 58 матчах. Артем — олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина сезона-2016/17.

Ожидается, что Зуб займет место в топ-4 защитников «Оттавы».