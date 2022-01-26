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Сегодня, 05:44

«Оттава» разгромила «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Оттава» переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Сентаторз» одержали вторую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Баффало» — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Эннис — 2 (Годетт, Д. Браун), 15:53 — 1:0. Батерсон — 13 (бол.), 17:11 — 2:0. Эннис — 3 (Тирни, Годетт), 18:48 — 3:0. Форментон — 8 (Штютцле, Ткачак), 31:15 — 4:0. Эннис — 4 (Ткачак, Д. Браун), 59:30 — 5:0.

Вратари: Мюррей — Делл.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 47 (11+17+19) — 32 (11+11+10).

Наши: Зуб (19.55/2/0) — -.

26 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

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1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 42 27 15 59
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Айлендерс 35 15 20 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 42 28 14 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Сент-Луис 42 25 17 55
3 Нэшвилл 43 26 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 38 17 21 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 25 18 53
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 37 19 18 44
5 Сан-Хосе 42 21 21 44
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 41 18 23 40
8 Сиэтл 41 13 28 30
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30.01
31.01
26.01 03:00
Оттава – Баффало
 5 : 0
26.01 03:00
Каролина – Вегас
 4 : 3 ОТ
26.01 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 5
26.01 03:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 3
26.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 4 : 3
26.01 04:00
Виннипег – Флорида
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26.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
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Леон Драйзайтль

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И Г
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Крис Крайдер

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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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