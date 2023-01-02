«Оттава» прервала серию «Баффало» из шести побед подряд
«Оттава» обыграла «Баффало» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У «Сенаторз» сделал дубль Тим Штюцле, еще одна шайба на счету Джэйкоба Луккини. Единственный гол «Сэйбрз» забросил Земгус Гиргенсонс.
«Оттава» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 37 очками в 37 матчах. У «Баффало» прервалась серия из шести побед подряд, команда идет на 11-й строчке с 38 очками в 35 играх.
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«Оттава» — «Баффало» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Штюцле — 13 (Жиру), 0:47 — 1:0. Гиргенсонс — 4 (Самуэльссон, Любушкин), 26:51 — 1:1. Луккини — 1 (бол., Брассар, Жиру), 31:45 — 2:1. Штюцле — 14 (п.в., Шабо), 58:49 — 3:1.
Вратари: Форсберг — Андерсон (58:28 — 58:49, 59:07 — 59:49).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 33 (8+12+13) — 34 (11+13+10).
Наши: Зуб (23.20/0/+1) — Любушкин (7.45/0/+1).
2 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18231 зритель.
|Столичный дивизион
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|2
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|23
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|44
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|11
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|В
|П
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|28
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|2
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|23
|14
|52
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|16
|19
|39
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|22
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|38
|23
|15
|52
|2
|Виннипег
|37
|23
|14
|47
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|35
|19
|16
|41
|5
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|37
|6
|Нэшвилл
|35
|15
|20
|36
|7
|Аризона
|35
|13
|22
|31
|8
|Чикаго
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|25
|14
|52
|2
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|48
|3
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|4
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|5
|Сиэтл
|34
|18
|16
|40
|6
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|37
|10
|27
|24
|2.01
|01:00
|
Флорида – Рейнджерс
|3 : 5
|2.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|3 : 1
|2.01
|03:00
|
Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 5
|2.01
|04:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|2.01
|22:00
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|38
|54
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|34
|27
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
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Каролина
|15
|1.94
|
|
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Торонто
|14
|2.19