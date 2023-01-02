«Оттава» прервала серию «Баффало» из шести побед подряд

«Оттава» обыграла «Баффало» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Сенаторз» сделал дубль Тим Штюцле, еще одна шайба на счету Джэйкоба Луккини. Единственный гол «Сэйбрз» забросил Земгус Гиргенсонс.

«Оттава» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 37 очками в 37 матчах. У «Баффало» прервалась серия из шести побед подряд, команда идет на 11-й строчке с 38 очками в 35 играх.

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«Оттава» — «Баффало» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Штюцле — 13 (Жиру), 0:47 — 1:0. Гиргенсонс — 4 (Самуэльссон, Любушкин), 26:51 — 1:1. Луккини — 1 (бол., Брассар, Жиру), 31:45 — 2:1. Штюцле — 14 (п.в., Шабо), 58:49 — 3:1.

Вратари: Форсберг — Андерсон (58:28 — 58:49, 59:07 — 59:49).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (8+12+13) — 34 (11+13+10).

Наши: Зуб (23.20/0/+1) — Любушкин (7.45/0/+1).

2 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18231 зритель.