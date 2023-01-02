Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:18

«Оттава» прервала серию «Баффало» из шести побед подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Оттава» обыграла «Баффало» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Сенаторз» сделал дубль Тим Штюцле, еще одна шайба на счету Джэйкоба Луккини. Единственный гол «Сэйбрз» забросил Земгус Гиргенсонс.

«Оттава» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 37 очками в 37 матчах. У «Баффало» прервалась серия из шести побед подряд, команда идет на 11-й строчке с 38 очками в 35 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Баффало» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Штюцле — 13 (Жиру), 0:47 — 1:0. Гиргенсонс — 4 (Самуэльссон, Любушкин), 26:51 — 1:1. Луккини — 1 (бол., Брассар, Жиру), 31:45 — 2:1. Штюцле — 14 (п.в., Шабо), 58:49 — 3:1.

Вратари: Форсберг — Андерсон (58:28 — 58:49, 59:07 — 59:49).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (8+12+13) — 34 (11+13+10).

Наши: Зуб (23.20/0/+1) — Любушкин (7.45/0/+1).

2 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18231 зритель.

0
Читайте также
Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
Не менее 14 человек погибли в результате нападения на тюрьму в Мексике
Шесть человек пострадали в ДТП с участием каршерингового автомобиля в Петербурге
Армия уклонения: как на Украине спасаются от новой мобилизации
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: энергосистема получила беспрецедентные повреждения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол и результативная передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду», Бобровский пропустил 5 шайб

НХЛ, 1 и 2 января: «Каролина» победила «Нью-Джерс», «Флорида» уступила «Рейнджерс»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 25 12 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 36 19 17 44
6 Айлендерс 37 21 16 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 28 8 60
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 35 19 16 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 25 14 52
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Эдмонтон 38 20 18 42
5 Сиэтл 34 18 16 40
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 37 10 27 24
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
2.01 01:00
Флорида – Рейнджерс
3 : 5
2.01 03:00
Оттава – Баффало
 3 : 1
2.01 03:00
Чикаго – Сан-Хосе
 2 : 5
2.01 04:00
Сиэтл – Айлендерс
- : -
2.01 22:00
Бостон – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

34 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости