«Оттава» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Оттаву» со счетом 4:2.

В составе «островитян» отличились Андерс Ли, Кайл Маклин, Кайл Палмиери и Бо Хорват, вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков из 31. У «Сенаторз» шайбы забросили Адам Годетт и Джош Норрис.