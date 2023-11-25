«Оттава» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Айлендерс» в матче регулярного чемпоината НХЛ на выезде переиграли «Оттаву» — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский защитник Александр Романов сделал две голевые передачи и был признан первой звездой встречи. Голкипер Семен Варламов отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

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