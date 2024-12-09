«Айлендерс» обыграли «Оттаву», Сорокин отразил 28 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Оттаву» со счетом 4:2.

В составе «островитян» отличились Андерс Ли, Кайл Маклин, Кайл Палмиери и Бо Хорват, вратарь Илья Сорокин отразил 28 бросков из 30. У «Сенаторз» шайбы забросили Адам Годетт и Джош Норрис.

После этого матча «Айлендерс» с 29 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 26 очками — на 12-й строчке.