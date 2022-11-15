36 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Оттаву

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Оттаву» со счетом 4:2.

В составе «островитян» отличились Оливер Уальстрем, Ноа Добсон, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон, вратарь Семен Варламов отразил 36 бросков. у «Сенаторз» шайбы забросили Дрейк Батерсон и Клод Жиру.

После этого матча «Айлендерс» с 22 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Оттава» с 11 очками — на 15-й строчке.