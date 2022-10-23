«Оттава» обыграла «Аризону», забросив шесть шайб. У Зуба результативная передача

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Аризону» со счетом 6:2.

В составе «Сенаторз» дубль оформил Брэйди Ткачак, у защитника Артема Зуба результативная передача.

После этого матча «Оттава» с 6 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Аризона» с 2 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Аризона» — 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Голы: Пинто — 4 (Мотт, Зуб), 4:40 — 1:0. Норрис — 1 (Сандерсон, Дебринкэт), 6:17 — 2:0. Гюнтер — 1 (бол., Маччелли, Вялимяки), 21:40 — 2:1. Ткачак — 3 (бол., Батерсон, Штюцле), 23:25 — 3:1. Келлер — 2 (Бойд), 23:47 — 3:2. Кастелич — 2, 46:15 — 4:2. Мотт — 2 (Батерсон, Пинто), 47:02 — 5:2. Ткачак — 4 (Сандерсон, Штюцле), 52:08 — 6:2.

Вратари: Форсберг — Веймелка.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 32 (13+10+9) — 22 (6+8+8).

Наши: Зуб (24.57/1/+2) — -.

22 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.