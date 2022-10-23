«Оттава» обыграла «Аризону», забросив шесть шайб. У Зуба результативная передача
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Аризону» со счетом 6:2.
В составе «Сенаторз» дубль оформил Брэйди Ткачак, у защитника Артема Зуба результативная передача.
После этого матча «Оттава» с 6 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Аризона» с 2 очками — на 14-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Аризона» — 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
Голы: Пинто — 4 (Мотт, Зуб), 4:40 — 1:0. Норрис — 1 (Сандерсон, Дебринкэт), 6:17 — 2:0. Гюнтер — 1 (бол., Маччелли, Вялимяки), 21:40 — 2:1. Ткачак — 3 (бол., Батерсон, Штюцле), 23:25 — 3:1. Келлер — 2 (Бойд), 23:47 — 3:2. Кастелич — 2, 46:15 — 4:2. Мотт — 2 (Батерсон, Пинто), 47:02 — 5:2. Ткачак — 4 (Сандерсон, Штюцле), 52:08 — 6:2.
Вратари: Форсберг — Веймелка.
Штраф: 19 — 17.
Броски: 32 (13+10+9) — 22 (6+8+8).
Наши: Зуб (24.57/1/+2) — -.
22 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.
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|0
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|5
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|4
|5
|5
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|2
|4
|6
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|4
|2
|2
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|1
|4
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|8
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|4
|2
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|В
|П
|О
|1
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|5
|4
|1
|8
|2
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|4
|3
|1
|6
|3
|Сиэтл
|6
|2
|4
|6
|4
|Лос-Анджелес
|6
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|3
|6
|5
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|3
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|6
|Анахайм
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|1
|4
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|7
|Ванкувер
|5
|0
|5
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|8
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|7
|1
|6
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|23.10
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|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
|23.10
|02:00
|
Виннипег – Торонто
|- : -
|23.10
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|- : -
|23.10
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|- : -
|23.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
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|23.10
|03:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|23.10
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|23.10
|05:00
|
Вегас – Колорадо
|- : -
|23.10
|05:00
|
Калгари – Каролина
|- : -
|23.10
|21:00
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|10
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|5
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|4
|6
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|5
|И
|КН
|
|
Алекс Стэлок
Чикаго
|2
|0.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00