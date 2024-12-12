«Оттава» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» на своем льду одержала победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

У «Сенаторз» хет-трик оформил Дрейк Батерсон, еще по шайбе забросили Ноа Грегор и Брэди Ткачук.

Автором единственного гола «Дакс» стал Каттер Готье.

«Оттава» набрала 28 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 24 очками идет 14-м на «Западе».