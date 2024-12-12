«Оттава» победила «Анахайм», «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд
«Оттава» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.
Нападающий «Сенаторз» Дрейк Батерсон оформил хет-трик, а также по одной шайбе забросили Брэйди Ткачак и Ноа Грегор. Единственный гол «Дакс» на счету Каттера Готье.
«Оттава» с 28 очками в 28 матчах занимает 11-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 24 очка в 27 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Анахайм» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Голы: Грегор — 3 (Остапчук, Дженсен), 2:55 — 1:0. Батерсон — 10 (бол., Штюцле, Сандерсон), 11:15 — 2:0. Батерсон — 11 (бол., Ткачак, Норрис), 18:25 — 3:0. Батерсон — 12, 30:30 — 4:0. Ткачак — 14 (бол., Батерсон, Штюцле), 48:58 — 5:0. Готье — 4 (Мактавиш), 52:42 — 5:1.
Вратари: Ульмарк — Гибсон.
Штраф: 15 — 25.
Броски: 34 (19+6+9) — 32 (10+16+6).
Наши: — - Минтюков (20.26/1/+1).
12 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 16893 зрителя.
|Столичный дивизион
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|13
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|29
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|14
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|30
|5
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|11
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|Центральный дивизион
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|В
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|О
|1
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|28
|19
|9
|42
|2
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|21
|9
|42
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|30
|6
|Юта
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|12
|16
|29
|7
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|28
|9
|19
|20
|8
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|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
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|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|27
|10
|17
|24
|12.12
|03:30
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Оттава – Анахайм
|5 : 1
|12.12
|03:30
|
Баффало – Рейнджерс
|2 : 3