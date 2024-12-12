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Сегодня, 06:16

«Оттава» победила «Анахайм», «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оттава» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.

Нападающий «Сенаторз» Дрейк Батерсон оформил хет-трик, а также по одной шайбе забросили Брэйди Ткачак и Ноа Грегор. Единственный гол «Дакс» на счету Каттера Готье.

«Оттава» с 28 очками в 28 матчах занимает 11-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 24 очка в 27 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Анахайм» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Грегор — 3 (Остапчук, Дженсен), 2:55 — 1:0. Батерсон — 10 (бол., Штюцле, Сандерсон), 11:15 — 2:0. Батерсон — 11 (бол., Ткачак, Норрис), 18:25 — 3:0. Батерсон — 12, 30:30 — 4:0. Ткачак — 14 (бол., Батерсон, Штюцле), 48:58 — 5:0. Готье — 4 (Мактавиш), 52:42 — 5:1.

Вратари: Ульмарк — Гибсон.

Штраф: 15 — 25.

Броски: 34 (19+6+9) — 32 (10+16+6).

Наши: — - Минтюков (20.26/1/+1).

12 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 16893 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Оттава Сенаторз
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2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Рейнджерс 28 15 13 31
5 Филадельфия 29 13 16 30
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 29 18 11 38
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 28 13 15 28
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 28 19 9 42
2 Виннипег 30 21 9 42
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Сент-Луис 29 14 15 30
6 Юта 28 12 16 29
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 29 7 22 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Эдмонтон 28 16 12 34
4 Ванкувер 27 14 13 33
5 Калгари 29 14 15 33
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