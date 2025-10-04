Отстраненный в России из-за допинга хоккеист Седов подписал контракт с американским клубом «Блумингтон Бизон»

Бывший защитник ЦСК Никита Седов подписал контракт с американским клубом «Блумингтон Бизон», который выступает в лиге ECHL.

24-летний россиянин заключил контракт на один год. «Блумингтон» аффилирован с клубом НХЛ «Рейнджерс» и командой АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк».

В апреле 2025 года стало известно, Седов сдал положительный допинг-тест, в организме спортсмена обнаружили мельдоний. В августе того же года ЦСКА объявил о расторжении контракта с хоккеистом по его инициативе.

Седов выступал за ЦСКА с 2024 года. В сезоне-2024/25 он набрал 17 (1+16) очков в 56 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. Также он провел один матч в Кубке Гагарина и не отличился результативными действиями.