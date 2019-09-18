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«Отличная награда». Александр Овечкин — о Международной премии Гретцки за вклад в американский хоккей

18:38
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как отнесся к тому, что получит Международную премию Уэйна Гретцки. Она вручается за большой вклад в развитие хоккея в США.

— Это отличная награда, — цитирует официальный сайт лиги Овечкина. — Дело не во мне. Все мы своего рода послы, неважно, из какой страны. Вы пытаетесь развивать хоккей в Соединенных Штатах, Китае или где-то еще. Поэтому я думаю, что это круто.

Это мой 15-й год в лиге, и каждый раз, когда вы куда-то едете, люди узнают вас, дети узнают вас. Это забавная вещь. Если не дети, то кто еще будет играть?

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