Отличная голевая передача Панарина в матче против «Баффало». Видео
02:25
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
Россиянин сделал голевую передачу на Мику Зибанежада, который забросил третью шайбу команды.
Don't think @artemiypanarin could've passed that any better. pic.twitter.com/UCkW5y26tG— NHL (@NHL) April 25, 2021
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