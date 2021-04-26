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Отличная голевая передача Панарина в матче против «Баффало». Видео

02:25
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Россиянин сделал голевую передачу на Мику Зибанежада, который забросил третью шайбу команды.

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