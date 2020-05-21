«Отхватил, конечно, женщину». Панарин заставил подругу мыть машину

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал видео в сториз своего Instagram. Он показал, как его подруга Алиса Знарок моет машину.

— Отхватил, конечно, женщину, — сказал Панарин.

Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» перед сезоном-2019/20. На его счету 95 (32+63) очков в 69 матчах при показателе полезности «+36».

Панарин женится? Алиса Знарок показала кольцо на безымянном пальце