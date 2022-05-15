Отец вратаря «Тампы» Василевского прокомментировал победу команды над «Торонто» в плей-офф НХЛ

Фактор игры вратаря «Тампы» Андрея Василевского сыграл ключевую роль в выходе его команды во второй раунд плей-офф НХЛ. Такое высказал отец хоккеиста Андрей Василевский-старший.

«Никто бы плохого слова не сказал, если бы они не выиграли сегодня, потому что «Торонто» тоже был достоин победы, — сказал Василевский-старший ТАСС. — Получилось так, что «Тампа» научилась управлять своими эмоциями, своими ресурсами. Цели заточены под победу. Немаловажный фактор — роль игры вратаря».

«Тампа» в ночь на воскресенье на выезде обыграла «Торонто» со счетом 2:1 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Эта игра в копилку опыта не только его карьеры, но и в историю команды, потому что до начала шестой игры мне казалось, что «Тампа» была более сытой командой, а «Торонто» — более холодной, и они были достойны победы в этой серии. В шестой и седьмой играх «Тампа» преобразилась, в том числе и Андрей, и не дала шанс «Торонто». Мне понравились слова главного тренера «Тампы» Джона Купера: «Мы в шестой игре приоткрыли дверь, что нам мешает в эту дверь ворваться». Он — хороший мотиватор», — заключил Василевский-старший.

«Тампа» выиграла серию со счетом 4-3. В следующем раунде действующий обладатель Кубка Стэнли сыграет с победителем регулярного чемпионата «Флоридой».