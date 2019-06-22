Отец Подколзина рассказал, что у его сына не было пожеланий по клубу НХЛ на драфте

Отец российского нападающего Василия Подколзина Александр признался, что сын не придавал особое значение тому, в какой клуб НХЛ он попадет на драфте-2019, информирует ТАСС. "Ванкувер"​ выбрал 17-летнего россиянина под 10-м номером

– Я доволен итогами драфта, при действующем контракте попасть в десятку – очень хорошо. По поводу команды было не особо принципиально, сын вообще не придавал значения этому, никаких пожеланий не было. Ванкувер – большой город, красивый, все необходимое есть, большие хоккейные традиции, – приводит слова Александра Подколзина ТАСС.

Подколзин в прошлом сезоне провел три матча за СКА в КХЛ.

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