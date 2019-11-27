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Отец Зайцева: «Похищение, отрезанное ухо — это чистой воды бред»

27 ноября 2019, 17:57
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Отец защитника «Оттавы» Никиты Зайцева Игорь в интервью «СЭ» прокомментировал свои заявления о бывшей жене хоккеиста Маргарите, обвинившей семью игрока в похищении ее дочерей.

— Мои слова подкреплены доказательствами. Это не клевета. Напротив, оклеветали сегодня меня. Какое-то похищение, кто-то кому-то ухо отрезал. Это все чистой воды бред. Все, что было сказано бывшей женой Никиты — вымысел. Они разведены, но решение, с кем будут дети, судом еще не принято. Никита прилетел в Россию посреди сезона, потому что ему не давали видеться с девочками. Он имеет полное право также общаться с детьми и их забрать. Он же не какой-то там вор. Все это знают.

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