Отец Малкина заявил, что нападающий «Питтсбурга» не собирается возвращаться в Россию

Владимир Малкин, отец форварда сборной России и «Питтсбурга» Евгения Малкина, оценил шансы на возвращения сына в КХЛ.

— Думаю, что он все-таки не сильно сюда рвется, не знаю... Все будет зависеть, как у него будут там продолжаться дела, — цитирует Малкина-старшего РИА «Новости». — Если он там будет играть на своем уровне, то останется там дальше. Там у хоккеистов уровень повыше, зрителей больше, ажиотаж больше. Думаю, он все-таки будет там. Я, конечно, не могу за него решать. Неизвестно, захочет ли он в «Металлурге» играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но опять же я не могу за него говорить. Понятно, что болельщики хотели, чтобы человек вернулся в команду города, где он родился.