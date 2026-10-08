Отец Малкина заявил, что будет рад установке памятника сыну в США

Отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Владимир Малкин заявил, что будет рад, если его сыну установят памятник в США после завершения карьеры в НХЛ.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов допустил, что через пять-шесть лет Малкину и его партнерам по «Питтсбургу» Сидни Кросби и Крису Летангу могут установить памятник за заслуги перед клубом.

«Конечно, я буду рад, если ему его установят. А кто из родителей будет против? Думаю, никто, если это возможно сделать», — сказал Владимир Малкин ТАСС.

Также отец хоккеиста оценил возможность появления памятника капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Овечкину в «Вашингтоне» запросто могут поставить памятник, как и в Москве. Он достиг уже такого успеха, что заслуживает этого», — считает Малкин.

Евгений Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли и двукратным чемпионом мира.