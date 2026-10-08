Отец Малкина заявил, что будет рад установке памятника сыну в США
Отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Владимир Малкин заявил, что будет рад, если его сыну установят памятник в США после завершения карьеры в НХЛ.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов допустил, что через пять-шесть лет Малкину и его партнерам по «Питтсбургу» Сидни Кросби и Крису Летангу могут установить памятник за заслуги перед клубом.
«Конечно, я буду рад, если ему его установят. А кто из родителей будет против? Думаю, никто, если это возможно сделать», — сказал Владимир Малкин ТАСС.
Также отец хоккеиста оценил возможность появления памятника капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.
«Овечкину в «Вашингтоне» запросто могут поставить памятник, как и в Москве. Он достиг уже такого успеха, что заслуживает этого», — считает Малкин.
Евгений Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли и двукратным чемпионом мира.
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|1
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|3
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|1
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|3
|2
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|5
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|3
|1
|2
|3
|6
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
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|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|4
|3
|1
|7
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
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|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
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|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|8.10
|02:30
|Виннипег – Колорадо
|3 : 2
|8.10
|02:30
|Вашингтон – Питтсбург
|5 : 3
|8.10
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|Анахайм – Эдмонтон
|2 : 5