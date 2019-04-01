Отец Малкина: "Я лично получал стипендию сына. Было очень приятно"

Приезжать в Питтсбург весной, в преддверии плей-офф, – уже устоявшаяся традиция семьи Малкиных. В этом году родители Евгения прилетели в Америку чуть раньше, чтобы побывать на матче сына, в котором он наберет 1000-е очко в НХЛ. Отец Евгения Владимир Анатольевич поделился с “СЭ” интересными историями из хоккейного детства Евгения, а также рассказал, как Александр Овечкин поздравил их с "тысячей".

– В течение всего этого сезона вы ходили на игры "Металлурга".

– Ходил. Сезон для них завершился, как раз когда мы уезжали. Очень расстроился. Но "Салават Юлаев" – сильная команда. У магнитогорцев в плей-офф что-то пошло не так. Возможно, неверно сработала селекция. Думаю, разберутся к следующему сезону: в "Металлурге" много хороших специалистов. А "Салават" даже прошел в третий раунд. Мало кто верил в команду, особенно в серии с "Автомобилистом". Я был уверен, что они далеко зайдут. Там очень сильные легионеры – голкипер Метсола как играет! Хотя, и у "Авто" Коварж – сильный. Но, судя по счету в серии, "Салавату" было не так уж и сложно их обыграть.

– В интервью Игорю Рабинеру Евгений рассказал про первую стипендию, которую он начал получать в 12 лет. Помогал семье?

– Конечно. Я лично получал эти деньги. Было очень приятно. Жили тогда небогато, а ребенок уже начал помогать нам в юном возрасте. Он был примером для других ребят. Они видели, что такое возможно и тоже стремились.

– Нормально платили?

– Да, честно говоря, нормально. Нам хватало. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Владимира Малкина