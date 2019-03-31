Отец Малкина: "Все хотят играть на Олимпиаде"

Приезжать в Питтсбург весной, в преддверии плей-офф, – уже устоявшаяся традиция семьи Малкиных. В этом году родители Евгения прилетели в Америку чуть раньше, чтобы побывать на матче сына, в котором он наберет 1000-е очко в НХЛ. Отец Евгения Владимир Анатольевич поделился с “СЭ” интересными историями из хоккейного детства Евгения, а также рассказал, как Александр Овечкин поздравил их с "тысячей".

– Сидни Кросби – частый гость?

– Да, иногда может зайти, с Никитой в хоккей поиграть. Они с Женей отлично ладят, несмотря на конкуренцию. Ведь сейчас почти в каждой команде есть два сильных центра. И все хотят набрать как можно больше очков. Конечно, виду стараются не подавать, но в душе это есть абсолютно у всех. В НХЛ – каждый за себя. Но Жене с Сидом дружить это не мешает.

– Многие энхаэловцы, в том числе Евгений, хотят поехать на Олимпиаду в Пекин.

– Все хотят играть на Олимпиаде, и хоккеисты НХЛ – не исключение. Но, думаю, в ситуации с Пхенчханом большую роль сыграла политика. Американцы просто не захотели ехать в Корею. Плюс никто в Америке не смотрел бы игры из-за огромной разницы во времени. Руководство лиги – хозяева игроков. Так что решать это не нам. Снова как захотят, так и сделают. В Ванкувере, к примеру, принимали участие с удовольствием. Да и в России, в Сочи – все были. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Владимира Малкина