Отец Малкина рассказал об отношении сына к достижениям в хоккее

Отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, Владимир Малкин, рассказал, как хоккеист относится к своим достижениям.

«Он не будет останавливаться на достигнутом. Для него это нормальная цифра, но он сам хочет большего. Думаю, он относится к этим моментам спокойно», — приводит слова Малкина-старшего ТАСС.

Малкин достиг отметки в 1200 (463 + 737) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Дино Сиссарелли, занимающим 50-е место среди лучших бомбардиров за всю историю лиги.

Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (2857 очков). Среди россиян Малкин занимает второе место, уступая только Александру Овечкину (1464 очка).