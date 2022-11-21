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Сегодня, 12:55

Отец Малкина пустил слезу от видео с внуком, который объявлял состав «Пттсбурга»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Отец нападающего клуба НХЛ «Питтсбург» Евгения Малкина Владимир Малкин рассказал о своих эмоциях от видео со своим внуком Никитой в раздевалке команды перед 1000-м матчем сына.

В ночь на понедельник Евгений Малкин провел 1000-ю игру в карьере в НХЛ на выезде с «Чикаго», в которой он отметился голом. Жена хоккеиста Анна Кастерова в своем Telegram-канале выложила видео с их сыном Никитой, который в раздевалке «Питтсбурга» объявлял состав команды на матч.

«Для меня это было такое событие, я не ожидал, очень интересно сделали. Он очень хорошо объявил, потом застеснялся. Я тоже, конечно, слезу пустил, приятно, думаю, многие удивились этому. Приятно, что он добился таких успехов. Не каждый все-таки способен достичь отметки в 1 000 матчей. Главное, чтобы он продолжал нас всех радовать», — приводит слова Малкина ТАСС.

В этом матче 36-летний россиянин забросил шайбу на 23-й минуте и сделал счет 2:0.

На данный момент Малкин набрал 20 (8+12) очков в 19 матчах сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/16384393
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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