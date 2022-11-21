Отец Малкина пустил слезу от видео с внуком, который объявлял состав «Пттсбурга»
Отец нападающего клуба НХЛ «Питтсбург» Евгения Малкина Владимир Малкин рассказал о своих эмоциях от видео со своим внуком Никитой в раздевалке команды перед 1000-м матчем сына.
В ночь на понедельник Евгений Малкин провел 1000-ю игру в карьере в НХЛ на выезде с «Чикаго», в которой он отметился голом. Жена хоккеиста Анна Кастерова в своем Telegram-канале выложила видео с их сыном Никитой, который в раздевалке «Питтсбурга» объявлял состав команды на матч.
«Для меня это было такое событие, я не ожидал, очень интересно сделали. Он очень хорошо объявил, потом застеснялся. Я тоже, конечно, слезу пустил, приятно, думаю, многие удивились этому. Приятно, что он добился таких успехов. Не каждый все-таки способен достичь отметки в 1 000 матчей. Главное, чтобы он продолжал нас всех радовать», — приводит слова Малкина ТАСС.
В этом матче 36-летний россиянин забросил шайбу на 23-й минуте и сделал счет 2:0.
На данный момент Малкин набрал 20 (8+12) очков в 19 матчах сезона.
|Столичный дивизион
|И
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|Нью-Джерси
|18
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|3
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|Каролина
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|Айлендерс
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|11
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|19
|9
|10
|22
|5
|Питтсбург
|19
|9
|10
|21
|6
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|7
|11
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|7
|Вашингтон
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|7
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|17
|8
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|18
|7
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|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|18
|16
|2
|32
|2
|Торонто
|19
|10
|9
|24
|3
|Тампа-Бэй
|18
|11
|7
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|19
|9
|10
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
|Оттава
|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|11
|7
|24
|2
|Виннипег
|16
|10
|6
|21
|3
|Колорадо
|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|18
|5
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|18
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|14
|5
|29
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Эдмонтон
|18
|10
|8
|20
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|18
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|15
|8
|Анахайм
|18
|5
|13
|11
|21.11
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|5 : 3
|21.11
|03:00
|
Чикаго – Питтсбург
|3 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|34
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|18
|30
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|20
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|18
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09