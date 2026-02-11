Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

11 февраля, 17:55

Отец Фегервари рассказал, что его сын считает Овечкина лучшим хоккеистом мира

Анастасия Пилипенко

Отец защитника «Вашингтона» Мартина Фегервари Марио Фегервари рассказал, что сын считает российского нападающего команды Александра Овечкина лучшим хоккеистом мира.

Отец игрока ответил на вопрос, как его сын относится к Овечкину. «Он сказал, что Овечкин — самый лучший игрок мира», — цитирует ТАСС Фегервари-старшего.

На счету 40-летнего Овечкина 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 20 шайб.

В сезоне НХЛ-2025/26 Овечкин набрал 48 (22+26) очков в 59 матчах.

Фегервари сыграет на стартующем в среду мужском олимпийском хоккейном турнире.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Клебо — лучший зимник в истории. У Йоханнеса теперь девять олимпийских титулов
Гуменника засудила канадка, Клебо заподозрили в обмане, презервативы завезут до понедельника. Что случилось на Олимпиаде 14 февраля  
В Подмосковье поезд въехал в бок легкового автомобиля на железнодорожных путях
Создатель приставки Sega Mega Drive Хидеки Сато умер в возрасте 77 лет
Поражение Италии — самое крупное за 38 лет. Но хоккейные страны-карлики нужны Олимпиадам
В Германии назвали провальным проект украинской ракеты «Фламинго»
Популярное видео
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ЗГ из БАНИ

    Ну еще один,думаю,будет побит,а остальные не в счет,у Ови их у самого,как у дурака махорки!)

    12.02.2026

  • Werewolf

    У Ореха еще с полтинник рекордов разных......одним меньше, одним больше.

    11.02.2026

  • ЗГ из БАНИ

    Блевать так с музыкой,а попутно можно объяснить,Овца переплюнул сам Орех,кто,если не он,лучший?А?:rofl:

    11.02.2026

  • protch

    Тааак... Дорогая редакция находит новые, ранее не используемые возможности опубликовать материал повышенной блевотности. Дорогой редакции мало того, что Овце поют осанну все, кому не лень (или все, кому заплачено). Теперь дорогая редакция стала флудить о восторге родственников самых разных людей. Но я пойду дальше дорогой редации и расскажу о том, что племянник кассирши из "Пятерочки" с улицы 60-летия Октября города-героя Москвы Сапарахмет Кулиджан-оглы (Республика Кыргызстан) считает Овцу лучшим игроком всех времен и народов. Неужели Сапарахмет хуже племяша сынульки какого-то Фегервари? Как бы то ни было, спасибо дорогой редакции. Я снова поблевал.

    11.02.2026

  • Андрей Андрей

    Рымыны правы.

    11.02.2026

    • Панарин выкупил 72-й игровой номер у маскота «Лос-Анджелеса»

    Голкипер «Виннипега» Хеллибак: «Василевский — фантастический и удивительный вратарь»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 57 36 21 78
    2 Питтсбург 56 29 27 70
    3 Айлендерс 58 32 26 69
    4 Коламбус 56 29 27 65
    5 Вашингтон 59 29 30 65
    6 Филадельфия 56 25 31 61
    7 Нью-Джерси 57 28 29 58
    8 Рейнджерс 57 22 35 50
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 55 37 18 78
    2 Монреаль 57 32 25 72
    3 Детройт 58 33 25 72
    4 Баффало 57 32 25 70
    5 Бостон 57 32 25 69
    6 Оттава 57 28 29 63
    7 Торонто 57 27 30 63
    8 Флорида 57 29 28 61
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 55 37 18 83
    2 Миннесота 58 34 24 78
    3 Даллас 57 34 23 77
    4 Юта 57 30 27 64
    5 Нэшвилл 57 26 31 59
    6 Чикаго 57 22 35 53
    7 Виннипег 56 22 34 52
    8 Сент-Луис 57 20 37 49
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 57 27 30 68
    2 Эдмонтон 58 28 30 64
    3 Сиэтл 56 27 29 63
    4 Анахайм 56 30 26 63
    5 Лос-Анджелес 56 23 33 60
    6 Сан-Хосе 55 27 28 58
    7 Калгари 56 23 33 52
    8 Ванкувер 57 18 39 42
    Результаты / календарь
    28.01
    29.01
    30.01
    31.01
    1.02
    2.02
    3.02
    4.02
    5.02
    6.02
    26.02
    27.02
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    26.02 03:00 Нью-Джерси – Баффало - : -
    26.02 03:00 Вашингтон – Филадельфия - : -
    26.02 03:30 Тампа-Бэй – Торонто - : -
    26.02 04:00 Даллас – Сиэтл - : -
    26.02 05:00 Юта – Колорадо - : -
    26.02 06:00 Лос-Анджелес – Вегас - : -
    26.02 06:00 Ванкувер – Виннипег - : -
    26.02 06:30 Анахайм – Эдмонтон - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости