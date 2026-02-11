Отец Фегервари рассказал, что его сын считает Овечкина лучшим хоккеистом мира

Отец защитника «Вашингтона» Мартина Фегервари Марио Фегервари рассказал, что сын считает российского нападающего команды Александра Овечкина лучшим хоккеистом мира.

Отец игрока ответил на вопрос, как его сын относится к Овечкину. «Он сказал, что Овечкин — самый лучший игрок мира», — цитирует ТАСС Фегервари-старшего.

На счету 40-летнего Овечкина 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 20 шайб.

В сезоне НХЛ-2025/26 Овечкин набрал 48 (22+26) очков в 59 матчах.

Фегервари сыграет на стартующем в среду мужском олимпийском хоккейном турнире.