24 июня, 07:40

Отец Бобровского сомневается в политических причинах отсутствия у вратаря приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель

Отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского Андрей Бобровский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, что российский вратарь не получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

— Не было обидно, что второй год подряд Сергею не дали «Конн Смайт Трофи», — он оказался только третьим в голосовании на MVP?

— Нет. Это все не играет большой роли. Конечно, и индивидуальные награды, и «сухари» приятны. Но самое главное — Кубок.

— Сейчас ряд людей в России начали искать в отсутствии «Конн Смайта» политическую подоплеку.

— Да зачем? Не стоит в этом копаться. Все же видят, как Сережу ценят и партнеры, и тренеры, и болельщики «Пантерз». Как скандируют и на матчах, и на чествованиях: «Бобби! Бобби!»

Голкипер &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский.«Не расстроился, что Сереже не дали «Конн Смайт». Главное — Кубок!» Интервью отца Сергея Бобровского

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
  • андр

    Политику ищут везде только озабоченные политикой.

    24.06.2025

  • оппонент

    Правильно сказал его батя, а то у нас любят горланить про спорт вне политики, а чуть что не нравится,- сами же первые и приплетают политику всякие свищёфы-фетисовы.

    24.06.2025

