Отец Бобровского сомневается в политических причинах отсутствия у вратаря приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ

Отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского Андрей Бобровский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, что российский вратарь не получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

— Не было обидно, что второй год подряд Сергею не дали «Конн Смайт Трофи», — он оказался только третьим в голосовании на MVP?

— Нет. Это все не играет большой роли. Конечно, и индивидуальные награды, и «сухари» приятны. Но самое главное — Кубок.

— Сейчас ряд людей в России начали искать в отсутствии «Конн Смайта» политическую подоплеку.

— Да зачем? Не стоит в этом копаться. Все же видят, как Сережу ценят и партнеры, и тренеры, и болельщики «Пантерз». Как скандируют и на матчах, и на чествованиях: «Бобби! Бобби!»