Отец Бобровского рассказал, что новая стрижка российского вратаря шокировала его дочку

Отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского Андрей Бобровский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о стрижке сына после окончания Кубка Стэнли.

— Дочки Сергея сейчас присутствовали на шестом матче с «Эдмонтоном»?

— Нет, только жена. Старшая дочь, трехлетняя Каролина, пока побаивается слишком громкого шума, хотя на матчи уже ездила и за папу болеет. А маленькой Владе всего полгода, она на трибунах еще никогда не бывала. Для сына очень важно после хоккея переключиться, пообщаться с семьей.

— Известный вратарь 90-х годов Эд Белфор на время плей-офф уходил жить в подвал своего дома. Ваш сын так не делает?

— Нет! А концентрации на игре общение с дочками только помогает. И во время плей-офф он находит время гулять с ними, на океан ходить, купаться — от дома близко, 15-20 минут. Это помогает Сергею отвлечься.

— Как вам новая очень короткая стрижка Сергея, появившаяся уже после победы?

— Он каждый год делает это после окончания сезона. Младшая дочка сейчас с удивлением смотрела — кто это такой, что за дядя? Но потом поняла!