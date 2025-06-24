Отец Бобровского рассказал, что новая стрижка российского вратаря шокировала его дочку
Отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского Андрей Бобровский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о стрижке сына после окончания Кубка Стэнли.
— Дочки Сергея сейчас присутствовали на шестом матче с «Эдмонтоном»?
— Нет, только жена. Старшая дочь, трехлетняя Каролина, пока побаивается слишком громкого шума, хотя на матчи уже ездила и за папу болеет. А маленькой Владе всего полгода, она на трибунах еще никогда не бывала. Для сына очень важно после хоккея переключиться, пообщаться с семьей.
— Известный вратарь 90-х годов Эд Белфор на время плей-офф уходил жить в подвал своего дома. Ваш сын так не делает?
— Нет! А концентрации на игре общение с дочками только помогает. И во время плей-офф он находит время гулять с ними, на океан ходить, купаться — от дома близко, 15-20 минут. Это помогает Сергею отвлечься.
— Как вам новая очень короткая стрижка Сергея, появившаяся уже после победы?
— Он каждый год делает это после окончания сезона. Младшая дочка сейчас с удивлением смотрела — кто это такой, что за дядя? Но потом поняла!
