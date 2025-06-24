Отец Бобровского назвал тренера НХЛ, который мало верил в российского вратаря
Отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского Андрей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о работе российского вратаря с тренерами «Флориды» — Джоэлем Кенневиллем и Полом Морисом.
— Я даже как-то упустил этот момент после полуфинала — прикасались ли хоккеисты «Пантерз» к призу принца Уэльского за победу в Восточной конференции? Александр Овечкин и его «Вашингтон» в 2018-м не побоялись сделать это — и взяли Кубок Стэнли.
— У нас — другая история. Ребята из «Флориды» прикасались к призу в 2023-м — и в финале проиграли «Вегасу». В прошлом году — уже нет. И в этом тоже не стали. Может, это действительно помогает, может, самовнушение. Но пока действует, надо повторять.
— Сын открылся вам в этих двух финальных сериях с какой-то новой стороны?
— По большому счету нет. Сергей стабилен психологически, и с каждым годом с этим у него все лучше и лучше. А стремления побеждать меньше не становится. Один Кубок завоевал — хочет следующий. И так же, уверен, будет сейчас, после второго. Не останавливается на достигнутом.
— Вроде бы возраст у него уже достаточно почтенный для хоккея, а, кажется, что играет он все лучше и лучше. По-моему, ни одного неудачного матча в этом плей-офф, не говоря уже о финале!
— Можно сказать и так. Психология у него и была в порядке, а с опытом только крепнет. И ему в этом очень помогают родители, семья, две дочки — наши внучки. Команда, тренерский штаб, который доверяет, — все складывается так, чтобы Сергей хотел становиться лучше и лучше. Джоэль Кенневилль, на мой взгляд, меньше сыну доверял.
— Сергей мне даже говорил, что в то время не чувствовал себя частью команды.
— А пришел Пол Морис — все стало намного лучше. Генеральный менеджер Билл Зито классно подобрал состав, ребята сплотились — и все это вместе привело к успеху. Хоккей — командный вид спорта!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -