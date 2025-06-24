Хоккей
24 июня, 00:35

Отец Бобровского назвал тренера НХЛ, который мало верил в российского вратаря

Игорь Рабинер
Обозреватель

Отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского Андрей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о работе российского вратаря с тренерами «Флориды» — Джоэлем Кенневиллем и Полом Морисом.

— Я даже как-то упустил этот момент после полуфинала — прикасались ли хоккеисты «Пантерз» к призу принца Уэльского за победу в Восточной конференции? Александр Овечкин и его «Вашингтон» в 2018-м не побоялись сделать это — и взяли Кубок Стэнли.

— У нас — другая история. Ребята из «Флориды» прикасались к призу в 2023-м — и в финале проиграли «Вегасу». В прошлом году — уже нет. И в этом тоже не стали. Может, это действительно помогает, может, самовнушение. Но пока действует, надо повторять.

— Сын открылся вам в этих двух финальных сериях с какой-то новой стороны?

— По большому счету нет. Сергей стабилен психологически, и с каждым годом с этим у него все лучше и лучше. А стремления побеждать меньше не становится. Один Кубок завоевал — хочет следующий. И так же, уверен, будет сейчас, после второго. Не останавливается на достигнутом.

— Вроде бы возраст у него уже достаточно почтенный для хоккея, а, кажется, что играет он все лучше и лучше. По-моему, ни одного неудачного матча в этом плей-офф, не говоря уже о финале!

— Можно сказать и так. Психология у него и была в порядке, а с опытом только крепнет. И ему в этом очень помогают родители, семья, две дочки — наши внучки. Команда, тренерский штаб, который доверяет, — все складывается так, чтобы Сергей хотел становиться лучше и лучше. Джоэль Кенневилль, на мой взгляд, меньше сыну доверял.

— Сергей мне даже говорил, что в то время не чувствовал себя частью команды.

— А пришел Пол Морис — все стало намного лучше. Генеральный менеджер Билл Зито классно подобрал состав, ребята сплотились — и все это вместе привело к успеху. Хоккей — командный вид спорта!

Голкипер &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский.«Не расстроился, что Сереже не дали «Конн Смайт». Главное — Кубок!» Интервью отца Сергея Бобровского

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Джоэль Кенневилль
Пол Морис
