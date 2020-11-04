Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о возобновлении сезона в НХЛ и окончании предыдущего на фоне пандемии коронавируса. Кубок Стэнли-2020 выиграла «Тампа-Бэй», новый сезон все еще не стартовал.

— Ходят противоречивые разговоры о том, когда возобновится сезон, — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ». — Пока поддерживаем форму. Чем скорее узнаем, когда будет сезон, тем лучше будет для всех. Отдыхать поднадоело.

Ситуация надломила все команды. Не знали, что произойдет, будет сезон, не будет. Поздравляю «Тампа-Бэй», очень рад за русских ребят. Они долго к этому шли. Победил сильнейший.