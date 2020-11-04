НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Отдыхать надоело». Александр Овечкин — о возобновлении сезона НХЛ

20:04

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о возобновлении сезона в НХЛ и окончании предыдущего на фоне пандемии коронавируса. Кубок Стэнли-2020 выиграла «Тампа-Бэй», новый сезон все еще не стартовал.

— Ходят противоречивые разговоры о том, когда возобновится сезон, — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ». — Пока поддерживаем форму. Чем скорее узнаем, когда будет сезон, тем лучше будет для всех. Отдыхать поднадоело.

Ситуация надломила все команды. Не знали, что произойдет, будет сезон, не будет. Поздравляю «Тампа-Бэй», очень рад за русских ребят. Они долго к этому шли. Победил сильнейший.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир