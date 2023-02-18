Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище

Михаил Овечкин, отец нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина был похоронен на Долгопрудненском кладбище в субботу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

На прощании с Овечкиным-старшим присутствовал его сын, который временно покинул расположение своего клуба в НХЛ, а также Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России, футбольного и хоккейного «Динамо».

Михаил Овечкин был футболистом и выступал за резервную команду «Динамо», после завершения карьеры он работал тренером.

Он умер в среду, 15 февраля в возрасте 71 года после тяжелой болезни.