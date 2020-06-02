Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров в Instagram высказался о сложившейся ситуации в США, где проходят беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Дорогие друзья, я с огромным сожалением и болью в сердце наблюдаю за тем, что происходит во многих городах Америки. Я осуждаю расизм в абсолютно любых его проявлениях, так же как я осуждаю и насилие. Люди, которые позволяют себе любое проявление расизма или даже намек на это отвратительное всему сущему явление не были и никогда не будут в моём окружении — будь то личное или профессиональное.

Но вот что меня тоже очень расстраивает, это то, что у меня на родине, в России, находятся люди, которые в силу своих комплексов, я уж не знаю каких — может быть в силу комплекса профессиональнои? несостоятельности, каких то проблем с алкоголем может быть, мы все к этому относимся с пониманием — особенно после увольнения, а может у человека не всё хорошо в ... ну вы понимаете, начинают не очень красиво высказываться. И не только обо мне, но и о моих товарищах. Так вот такие подленькие тычки меня тоже очень расстраивают. Прежде всего, расстраивают потому, что это мои коллеги, к которым я относился с уважением и всегда был рад сои?тись в открытом игровом поединке. Так вот поведение их не соответствует тем прямым и честным отношениям, к которым я привык на льду, да и вне площадки. Грустно видеть, как своё достоинство они готовы поменять на, даже не подачку — а возможность подачки, как они отчаянно пытаются пропиариться на большои? трагедии, да ещё и подлить масла в огонь. Так вот им я бы посоветовал успокоиться и подыскать себе работу. Будет чем заниматься, не все ж о нас горемычных думать", — написал Задоров.