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Сегодня, 19:10

Остон Мэттьюс заявил, что болеет за Овечкина в борьбе за рекорд Гретцки

Артем Белинин
Корреспондент
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Остон Мэттьюс (справа).
Фото Global Look Press

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс считает, что форвард «Вашингтона» обязательно побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

На счету 39-летнего россиянина 863 шайбы, его отставание от Гретцки (894) составляет 31 гол.

«Я совсем не удивлюсь, если Овечкин побьет этот рекорд. Тут даже более уместно слово «когда», а не «если». Болею за него. Учитывая, что они с Сидни Кросби пришли в лигу одновременно и то, как они повлияли на хоккей — мои симпатии на стороне Алекса», — цитирует Мэттьюса Sportsnet.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В текущес сезоне нападающий набрал 19 (10+9) очков в 15 матчах.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин со&nbsp;своими партнерами. Сильный «Вашингтон» — сильный Овечкин. «Кэпиталз» чудо как хороши на старте сезона

Источник: Sportsnet
Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
Уэйн Гретцки
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 15 11 4 22
3 Вашингтон 15 10 5 21
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Питтсбург 18 6 12 15
7 Филадельфия 16 6 10 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Детройт 15 7 8 15
7 Баффало 16 7 9 15
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 17 9 8 18
5 Юта 16 7 9 17
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 10 6 22
2 Лос-Анджелес 18 9 9 21
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 15 5 10 12
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Вашингтон – Торонто
 3 : 4 ОТ
14.11 03:30
Питтсбург – Детройт
 2 : 3 ОТ
14.11 05:00
Юта – Каролина
 4 : 1
14.11 06:00
Анахайм – Вегас
 2 : 3
14.11 06:00
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