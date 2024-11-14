Остон Мэттьюс заявил, что болеет за Овечкина в борьбе за рекорд Гретцки

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс считает, что форвард «Вашингтона» обязательно побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

На счету 39-летнего россиянина 863 шайбы, его отставание от Гретцки (894) составляет 31 гол.

«Я совсем не удивлюсь, если Овечкин побьет этот рекорд. Тут даже более уместно слово «когда», а не «если». Болею за него. Учитывая, что они с Сидни Кросби пришли в лигу одновременно и то, как они повлияли на хоккей — мои симпатии на стороне Алекса», — цитирует Мэттьюса Sportsnet.