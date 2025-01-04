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Остон Мэттьюс восстановился после травмы и сыграет с «Бостоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс восстановился после повреждения, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Мэттьюс сыграет против «Бостона». «Торонто» дома примет «Брюинз» в ночь на 5 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.

«Это волнительно, я рад вернуться. Сейчас я просто пытаюсь влиться в процесс и почувствовать себя хорошо. Вот и все.

Думаю, что на последних двух тренировках все было хорошо, был положительный прогресс, и я чувствовал себя увереннее с каждым днем», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба лиги.

Ранее 27-летний американец пропустил шесть последних матчей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах за «Торонто». После 39 матчей команда с 50 очками занимает третье место в Восточной конференции.

Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 40 17 23 40
5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 38 17 21 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Сент-Луис 40 19 21 42
6 Юта 38 17 21 40
7 Нэшвилл 39 12 27 31
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 38 23 15 49
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 38 18 20 43
6 Сиэтл 39 17 22 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 41 12 29 30
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Флорида – Питтсбург
 3 : 2 Б
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4.01 04:00
Чикаго – Монреаль
 4 : 2
4.01 05:00
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