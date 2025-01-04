Остон Мэттьюс восстановился после травмы и сыграет с «Бостоном»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс восстановился после повреждения, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Мэттьюс сыграет против «Бостона». «Торонто» дома примет «Брюинз» в ночь на 5 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.

«Это волнительно, я рад вернуться. Сейчас я просто пытаюсь влиться в процесс и почувствовать себя хорошо. Вот и все.

Думаю, что на последних двух тренировках все было хорошо, был положительный прогресс, и я чувствовал себя увереннее с каждым днем», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба лиги.

Ранее 27-летний американец пропустил шесть последних матчей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах за «Торонто». После 39 матчей команда с 50 очками занимает третье место в Восточной конференции.