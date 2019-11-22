Остон Мэттьюс: «Смогли показать то, что тренер хотел от нас увидеть»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс после победы на «Аризоной» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ рассказал, как на команду повлияла смена главного тренера.

— Мы очень рады, что удалось прервать неудачную серию и добиться долгожданной победы, — цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ. — Сбросили с себя этот груз. Теперь нужно продолжать двигаться вперед.

С приходом нового тренера нам предстоит кое-что поменять, привыкнуть к некоторым новым требованиям. Но, думаю, в этой игре мы смогли показать то, что он хотел от нас увидеть.

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