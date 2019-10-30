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Остон Мэттьюс: «Сколько раз «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», прежде чем прорвался?»

09:18
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс ответил на замечания форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, которые россиянин сделал перед игрой между их командами. Россиянин подчеркнул, что «Торонто» нужно играть по-другому, если клуб с молодыми хоккеистами хочет выиграть Кубок Стэнли.

— А сколько раз они проигрывали «Питтсбургу», прежде чем наконец-то прорвались дальше? — ответил Мэттьюс, чьи слова приводит Sportsnet.

Отметим, что матч между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой «Кэпиталз» со счетом 4:3 в овертайме. Овечкин оформил дубль и сделал две голевые передачи.

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