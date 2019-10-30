Остон Мэттьюс: «Сколько раз «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», прежде чем прорвался?»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс ответил на замечания форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, которые россиянин сделал перед игрой между их командами. Россиянин подчеркнул, что «Торонто» нужно играть по-другому, если клуб с молодыми хоккеистами хочет выиграть Кубок Стэнли.

— А сколько раз они проигрывали «Питтсбургу», прежде чем наконец-то прорвались дальше? — ответил Мэттьюс, чьи слова приводит Sportsnet.

Отметим, что матч между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой «Кэпиталз» со счетом 4:3 в овертайме. Овечкин оформил дубль и сделал две голевые передачи.