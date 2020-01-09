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Остон Мэттьюс: «Сейчас я во многом добиваюсь успеха благодаря пойманному ритму»

10:45
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал первым американским игроком в истории и первым хоккеистом «Лифз», в четвертом подряд сезоне с начала карьеры достигнувшим рубежа в 30 голов.

— Конечно, я этим горжусь и чувствую, что мне повезло играть с очень сильными хоккеистами, — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ. — Стоит отдать им должное. Неважно, с кем я играю, это всегда очень техничные и мастеровитые ребята.

Сейчас я во многом добиваюсь успеха благодаря пойманному ритму. В прошлые пару лет у меня были травмы, но сейчас я здоров и играю стабильно, что помогает.

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