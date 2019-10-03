Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс признан первой звездой дня стартового игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе нападающего дубль в матче с «Оттавой» (2:0). Второй звездой дня признан нападающий «Вегаса» Райлли Смит, забросивший две шайбы в ворота «Сан-Хосе» (4:1). Третья звезда — нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В его активе решающий гол в матче с «Ванкувером» (3:2).

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