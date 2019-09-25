Остон Мэттьюс обвиняется в хулиганстве

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс столкнулся с обвинениями в хулиганстве в Скоттсдейле, штат Аризона. Как сообщает The Star, прошлой весной, 26 мая в 2 часа ночи, группа лиц в алкогольном опьянении попыталась залезть в машину охранника женского пола. Она противостояла им. Как говорится в полицейском отчете, женщина испытала сильный стресс.

Мэттьюc, подписавший в январе пятилетний контракт на сумму 58 миллионов долларов, не стал комментировать эту ситуацию. Его агент также не ответил на запрос издания.

«Торонто» же признал обвинения: «Клуба знает о жалобе. Игрок сотрудничает с соответствующими органами власти, но ни он, ни клуб не будут комментировать дальнейшие действия из-за уважения к процессу».