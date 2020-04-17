Оставшиеся матчи сезона НХЛ могут пройти в Нью-Хэмпшире

Оставшиеся матчи сезона Национальной хоккейной лиги могут пройти в городе Манчестер, штат Нью-Хэмпшир. Губернатор штата Крис Сунуну обсуждал такую возможность с комиссионером лиги Гэри Беттмэном, сообщает в Twitter журналист Кен Лэйрд.

Напомним, 14 апреля лига продлила режим самоизоляции хоккеистов до 30 апреля.

«Регулярка» НХЛ была приостановлена на неопределенный срок 12 марта из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что пауза в чемпионате продлится несколько недель, однако на данный момент за океаном рассматривают возможность доиграть сезон за лето.

Рассматриваются несколько вариантов. В их числе сокращение матчей в плей-офф, проведение остатка сезона без зрителей в нескольких небольших городах, а также преждевременное завершение «регулярки». Объявлять сезон завершенным лига не хочет из-за возможных серьезных финансовых потерь.