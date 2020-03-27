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«Оставайтесь дома». Малкин призвал всех серьезно отнестись к карантину

22:38
Евгений Малкин. Фото Instagram.
Евгений Малкин. Фото Instagram.
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин призвал всех серьезно отнестись к правилам карантина, который был введен из-за эпидемии коронавируса.

Россиянин опубликовал в Instagram фотографию с сыном и подписал ее несколькоими короткими фразами: «Оставайтесь дома. Наберитесь сил. Сохраняйте позитивный настрой».

#stayhome #staystrong #staypositive

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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