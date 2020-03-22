«Остался русским на сто процентов». На Свечникова не повлияла американизация после четырех лет за океаном

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал, как проходила его адаптация в Северной Америке.

— Вы рано уехали в Северную Америку. Насколько это на вас повлияло — есть ли какая-то американизация после четырех сезонов за океаном?

— Я все тот же русский обычный парень. Да, я уехал в 16 лет. Мой брат уже был здесь, так что переезжать было легче. Женя жил в 25 минутах от меня. Мы виделись каждый день. Я не думаю, что я как-то изменился за эти четыре года. Остался русским на сто процентов.

— Какую музыку вы слушаете? Русские треки есть в плейлисте?

— Самую разную. Когда жил в России, тогда тоже мог послушать и что-то американское, и что-то русское. Мне нравятся многие русские треки.

— Как вы находите популярные русские новинки?

— Когда-то скидывает брат, когда-то друзья. Иногда сам ищу в музыкальных приложениях.

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