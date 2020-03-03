«Особенный талант. Волшебник». Тренер «Нью-Джерси» высоко оценил игру Гусева

Главный тренер «Нью-Джерси» Ален Насреддин отметил самые яркие качества нападающего «Дьяволов» Никиты Гусева.

— Гусев — особенный талант, — приводит слова тренера клубный Twitter. — То, как он видит площадку, как находит передачами партнеров. Мы называем его волшебником. И на то есть основания.

Нам нравится, как он прогрессирует. И мы довольны тем, как он играет в последнее время.

Российский форвард выдал результативную серию из шести встреч. Всего на его счету 62 матча, в которых он заработал 42 очка по системе «гол+пас» (12+30).