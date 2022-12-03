Основной вратарь «Ванкувера» Демко выбыл на 6 недель из-за травмы

Вратарь «Ванкувера» Татчер Демко выбыл на 6 недель из-за травмы нижней части тела, сообщает TSN.

26-летний американец получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:5).

В текущем сезоне он одержал только 3 победы в 15 матчах при 88,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,93.

Тандем вратарей «Кэнакс» на ближайшее время составят Спенсер Мартин и вызванный из АХЛ Коллин Делиа.