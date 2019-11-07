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Основной вратарь «Колорадо» Грубауэр получил травму

22:30
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Вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр выбыл из-за травмы «нижней части тела». Немецкий голкипер пропустит ближайшие несколько матчей, сообщает официальный сайт клуба.

Из фарм-клуба «Эвеланш» вызвали Адама Вернера. Основным вратарем в матче с «Нэшвиллом» будет Павел Францоуз.

В нынешнем сезоне Грубауэр провел 11 матчей, пропуская в среднем 2,8 шайбы и отражая 91,5 процента бросков.

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