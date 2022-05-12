Ошибка Шестеркина привела к пропущенной шайбе в пятом матче «Рейнджерс» — «Питтсбург»

«Питтсбург» сравнял счет в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс». После двух периодов — 3-3.

На последних минутах второго периода голом отметился Джейк Гюнцель с передачи россиянина Евгения Малкина. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин ошибся в передаче, что привело к пропущенной шайбе.