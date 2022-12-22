Ошибка Капризова привела к заброшенной шайбе «Анахайма»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Анахаймом».

На 26-й минуте «Дакс» открыли счет после грубой ошибки форварда «Уайлд» Кирилла Капризова: форвард Мэйсон Мактавиш перехватил передачу россиянина и реализовал выход 1 в 0.