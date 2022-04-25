Оши: «Всегда страшно видеть, как Овечкин падает и лежит на льду»

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился мнением о травме капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:4 Б).

«Я только что разговаривал с Алексом и думаю, что с ним все будет в порядке. Всегда страшно видеть, как «большая восьмерка» падает и лежит на льду. Он крутой парень. Если он не пропустит больше времени, чем нужно, он будет на льду», — приводит слова Оши журналистка Саманта Пэлл.

36-летний россиянин ударился плечом об борт после падения на лед в начале третьего периода и не смог продолжить встречу.