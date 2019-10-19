Оши реализовал большинство после удаления Панарина. Видео
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«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». На 3-й минуте Ти. Джей. Оши реализовал большинство. Команда из Нью-Йорка осталась в меньшинстве после удаления россиянина Артемия Панарина за удар соперника клюшкой.
Ворота «Рейнджерс» защищает россиянин Александр Георгиев.
Oshbabe PPG! #CapsRangers pic.twitter.com/zzdJ9xNaHg— Washington Capitals (@Capitals) October 18, 2019
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