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Оши реализовал большинство после удаления Панарина. Видео

02:16
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«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». На 3-й минуте Ти. Джей. Оши реализовал большинство. Команда из Нью-Йорка осталась в меньшинстве после удаления россиянина Артемия Панарина за удар соперника клюшкой.

Ворота «Рейнджерс» защищает россиянин Александр Георгиев.

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