Оши — о переломе ноги у Овечкина: «Следующим утром он сказал мне: «Я в порядке, детка»

Бывший нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказал о травме российского форварда Александра Овечкина в сезоне-2024/25.

«Я увидел его на следующее утро. Сижу, разгадываю кроссворд, и он входит на костылях и говорит: «Я в порядке, детка. В порядке». Я посмотрел на его рентгеновские снимки. Это был не маленький осколочный перелом или трещина — кость была сломана пополам. Я подумал: «О, черт». У меня был спиральный перелом, тогда мне поставили пластину и винты выше лодыжки.

Я говорю ему: «Это отстой. Пройдет пара месяцев, прежде чем ты снова сможешь кататься». Он такой: «Нет, я выйду на лед через две недели». Я ему: «У тебя нет никаких шансов». Он: «Увидишь, я буду на льду через две недели».

Через две недели Овечкин прислал мне видео. Он не катался, но двигался по льду в коньках. Я такой: «Чувак, ты с ума сошел!» — сказал хоккеист в подкасте NHL Unscripted with Virk and Demers.

Капитан «Вашингтона» получил перелом малоберцовой кости левой ноги 18 ноября в матче с «Ютой». 29 декабря он вышел на лед в игре с «Торонто» и забросил шайбу.